Hace dos años el complejo deportivo ubicado en la zona 4 de la asociación Sor Ana de los Ángeles en Cerro Colorado, está en completo abandono. La infraestructura luce con la malla raschel deteriorada, áreas verdes secas, graderías despintadas, juegos infantiles malogrados, al igual que el cerco perimétrico inconcluso.

El dirigente de la zona Hidalgo Machaca reclamó al municipio cerreño de no priorizar el arreglo de la estructura y denunció que el parque está siendo usado por personas de mal vivir que llegan a tomar y hacer pintas. Asimismo, detalló que ya conversó con funcionarios desde meses atrás y pese al compromiso de recuperar el parque aún hay problemas con la ejecución de la ficha de mantenimiento.

Asimismo, detalló que el documento tuvo una serie de observaciones desde la Oficina de Proyecto y Estudios, por ello los funcionarios tuvieron que subsanar, sin embargo nuevamente volvió a ser rechazado y continua sin aprobación final. Sin ese trámite la espera por el mantenimiento continuará.

“Solo pedimos que agilicen la aprobación de la ficha técnica. Llevamos dos años esperando. El parque no es un lujo, es un espacio para nuestros niños y para recuperar la seguridad ya que al sitio llegan personas de mal vivir y nuestros niños saldrán de vacaciones y no podrán usar este espacio”, expresó Hidalgo.