La mañana de este lunes 10 de noviembre, el personal de Serenazgo del distrito de Cayma intervino y capturó a un varón de 45 años, presuntamente implicado en el ultraje a una joven de 18 años.

La alerta se dio debido al sistema de videovigilancia, mediante el cual se observó al individuo junto a la víctima en un descampado ubicado en la avenida Aviación. En las imágenes se apreciaron comportamientos y elementos que hicieron presumir la comisión del delito, motivo por el cual se comunicó de inmediato a las unidades de patrullaje.

Al notar la presencia del personal de Serenazgo, el sospechoso intentó huir, pero fue alcanzado y reducido en una zona cercana a la urbanización Laguna Dorada, en el límite entre los distritos de Cayma y Cerro Colorado.

El intervenido fue identificado como Carlos Farfán (45), alias “Chuqui”, quien fue puesto a disposición de la comisaría de Casimiro Cuadros para las investigaciones correspondientes.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Cayma, Comandante PNP (r) Martin Pinto, informó que ante la situación advertida se hizo el plan cerco y detuvo al varón.