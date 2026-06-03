Luego de un minucioso trabajo del Grupo Especial de la Divincri de Piura en coordinación con la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Piura se comprobó que los implicados en el crimen del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, planificaron el hecho desde las primeras horas de la mañana del 21 de mayo y que esperaban que una mujer les pague.

Según las investigaciones y las conversaciones de WhatsApp entre Deyvis Omar Gallo Lozada (uno de los detenidos) y varias personas, se demostraría la planificación, ejecución del crimen de Febre Calle, el reparto de roles, fuga y acciones de evasión.

En un chat entre Gallo con el contacto “Finanzas” se describe el minuto a minuto del día del crimen de Febre Calle desde las 06:18 de la mañana, en donde este sujeto le escribe al imputado: “Hoy es la vuelta, tú lo manejas pe”, lo que demuestra de forma directa el concierto de voluntades previo y el reclutamiento de Gallo Lozada como chofer.

A las 6:27 a.m. “Finanzas” revela el modus operandi e identifica a la víctima: “La cosa que quiero un carro hoy día el pescado se va a votar y solo queremos marcarlo”. “A las 06:31 a. m., el organizador presiona al conductor: ”queremos para ya hoy comerlo mano [ejecutar el sicariato]”.

Posteriormente, como no logran conseguir un auto, a las 10:01 a. m. Deyvis Gallo propone la solución logística que coincide milimétricamente con los hechos, según las imágenes de las cámaras de seguridad: “¿En una lineal no se puede? Si una colita de pato [motocicleta modelo scooter] corre bien... en esa pasamos piola".

A las 14:23 p.m. Gallo reporta el repliegue: “Causa estamos saliendo ya”, a lo que su coordinador le responde: “Váyanse, yo estoy jodido... yo me bajé de la moto para trasbordar”. Gallo Lozada, ejerciendo el control de la huida de los sicarios materiales, añade: “Los chibolos [los ‘gatilleros’] ya salieron... sal en un taxi piola”.

El 22 de mayo, a las 11:10 a.m., el sicario Ponce Torres le envía a Gallo Lozada una captura donde la prensa difundía la identidad del presunto sicario y sus tatuajes. El “gatillero” le escribe: “No sé de dónde me sacaron tatuajes... ¿O me hago uno?”, a lo que el imputado Deyvis Gallo le contesta: “Si la vamos a ser solo que estoy esperando que la jerma me confirme las monedas”.