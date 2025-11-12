Dos estudiantes de la Institución Educativa Huanca, ubicada en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Caylloma, fallecieron tras caer desde lo alto del puente Pucya en la zona conocida como “Hidroeléctrica”, desconociéndose las circunstancias del fatal hecho.

Se supo que la caída de los menores, entre los 13 y 14 años, ocurrió minutos antes del mediodía de este martes 11 de noviembre. Los escolares que vestían uniformes fallecieron instantáneamente al golpearse contra las rocas tras caer desde una altura cercana a los 50 metros.

TRÁGICO SUCESO

Los efectivos de la comisaría de Huanca fueron alertados del accidente a más de una hora después de la tragedia y al movilizarse al lugar, encontraron los cuerpos de los menores en el cauce del río. Los familiares de los fallecidos acudieron a la dependencia policial donde protagonizaron una acalorada discusión culpándose unos a otros por lo sucedido.

Hasta el momento se desconoce con exactitud cómo es que se produjo la caída de los adolescentes. Algunas hipótesis sugieren que uno de los menores cayó primero y su amigo, por intentar sujetarlo, también terminó precipitándose al vacío. De igual modo, se deslizó la posibilidad de que no habría sido un accidente, sino un hecho premeditado por ambos. Esto último sugerido por compañeros de estudio de los adolescentes.

Para esclarecer lo que ocurrió con los escolares, el comando de la Policía de Arequipa desplegó hacia Huanca a un equipo de rescate que se encargará de recuperar los cuerpos del río, también enrumbaron peritos de criminalística de la Divincri así como un grupo de detectives de Homicidios quienes se encargarán de llevar a cabo las diligencias preliminares de investigación junto con el fiscal de turno de Chivay, Caylloma, para determinar qué fue lo que pasó realmente con los escolares. Su deceso ha causado una profunda consternación entre los pobladores del pequeño distrito cayllomino.

SIN RESPUESTA

Ni la gerenta de Educación, Cecilia Jarita ni el director de la Ugel Norte, Roberto Marín, respondieron a llamadas de Correo.