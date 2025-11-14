Un violento choque registrado la noche del jueves al al ingreso de la asociación de vivienda Villa Cono Norte ubicada en el km 11 de la vía a Yura, en el distrito de Cerro Colorado, dejó como saldo la muerte del conductor de una minivan y siete personas heridas que viajaban a borde un bus de transporte público.

El siniestro ocurrió a las 9:35 pm y según las indagaciones preliminares el vehículo de placa VOD-130, conducido por Favio Ramos Mamani (46), impactó violentamente contra la parte delantera izquierda del bus de la empresa de transportes Los Ángeles con matrícula X1T-716, que era manejado por Roberto Soncco Calapuja, de 41 años.

Favio Ramos quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina de su vehículo, por lo que fue necesario la presencia de un equipo de rescate de los bomberos para poder rescatarlo y aunque fue trasladado con vida al hospital Honorio Delgado Espinoza, el conductor terminó perdiendo la vida debido a las graves lesiones que presentaba.

Elizabeth Lobon Quisoccapa (25), Israel Jesús Calcina Mejía (19), David Eduardo Mamani Condorcahuana (20), Elsa Rosario Valer Vilcapaza (49), Yoshyro Jefry Chacca Carrizales (18), Hermes Romero Llanos (25) y Delia Mita Acero (48) son los pasajeros de la unidad de transporte público que resultaron con golpes debido al fuerte impacto. Todos ellos fueron trasladados a la clínica San Pablo donde fueron atendidos por múltiples contusiones.

Según testigos del accidente, el conductor de la minivan habría sido el que causó el choque por presuntamente conducir en estado de ebriedad; sin embargo, ello tendrá que ser corroborado con la prueba de dosaje etílico que se le realice al fallecido en la necropsia y las pericias que realicen los agentes policiales de la Upiat.

Roberto Soncco, quedó detenido en la comisaría de Ciudad Municipal para las investigaciones del caso.

