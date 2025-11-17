Un trágico accidente estremeció nuevamente al distrito de Ocoña, en Camaná, donde el fin de semana la camioneta de placa D1H-945 cayó por un barranco del balneario La Caleta del Inca, dejando como saldo a una ciudadana extranjera fallecida; milagrosamente de su pequeño hijo de apenas un año sobrevivió al igual que el conductor que se encuentra detenido.

La policía informó que el hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas del domingo, cuando el conductor del vehículo, Robert Rolando Yañez Ramos, que transitaba por el km 3 de la vía de ingreso a la playa, perdió el control de la unidad y cayó por la quebrada, quedando a más de 300 metros de profundidad.

Agentes de la Policía de Carreteras y rescatistas de la compañía de Bomberos de Camaná se trasladaron al lugar para rescatar a los heridos, hallando con vida a Mathias, de un año, en medio del barranco, así como al conductor de la camioneta.

Lamentablemente, la ciudadana venezolana Merly Gonzales Gonzales (25), madre de Mathias, falleció en el lugar.

El menor sobreviviente fue evacuado al hospital de Camaná y de allí referido al hospital Honorio Delgado, donde se encuentra internado con múltiples lesiones.

Cabe señalar que Rolando Yañez quedó detenido en la comisaría de Ocoña para realizar las investigaciones del caso que estarán a cargo de los agentes de la Upiat de Arequipa.