Hace cuatro días, a través de redes sociales, se informó del hallazgo de un cadáver en la carretera Panamericana Sur, pasando el túnel de Vítor, con dirección hacia el distrito de Santa Rita de Siguas, sin embargo, recién esta mañana personal policial se constituyó en la zona para las diligencias.

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad, coronel Giuliano Arguedas, señaló que personal de la comisaría de Sotillo acudió hasta la zona, además de personal especializado de la División de Investigación Criminal (Divincri).

De manera preliminar, Arguedas sostuvo que se trataría de una persona de entre 30 a 35 años, que vestía un mameluco color azul y un chaleco verde, cerca del cuerpo se halló una carpa en la que aparentemente vivía.

La autoridad policial añadió que el cuerpo no presenta rasgo de violencia alguna, sin embargo, aún continúan las diligencias para determinar la causa de la muerte de esta persona.