Durante una operación conjunta entre la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero y la Policía Nacional, se intervinieron la noche del jueves cuatro locales nocturnos en las zonas de Andrés Avelino Cáceres y la avenida Dolores. En los establecimientos se halló a 28 damas de compañía, entre ellas una menor de edad, lo que motivó la participación inmediata de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas.

Las primeras acciones se realizaron cerca de las 23:00 horas en el centro comercial Vista Alegre, en el Avelino, donde la PNP ingresó de manera simultánea a tres ‘huacterías’ que habían sido clausurados meses atrás, pero continuaban operando clandestinamente. Estos espacios funcionaban escondidos en distintos niveles del edificio: sótano, primer y segundo piso.

En uno de estos establecimientos se encontró a ocho mujeres, entre ellas una adolescente de 16 años, quienes realizaban labores de damas de compañía, pese a que los locales no tenían licencia ni condiciones básicas de seguridad. Debido a la reincidencia, la municipalidad soldó las puertas metálicas para impedir que los negocios vuelvan a abrir bajo la misma modalidad.

RECURRENTE

La segunda intervención ocurrió alrededor de la medianoche en la avenida Dolores, donde se ubica el ex Oasis, un local recurrente en este tipo de intervenciones, pues ya contaba con licencia revocada y había retomado sus actividades de forma irregular. En el interior se halló a 20 mujeres, la mayoría peruanas, distribuidas en ambientes acondicionados para la atención clandestina de clientes.

Según el acta de Fiscalización Municipal, el ex Oasis solo contaba con licencia para video pub y no tenía certificado de Defensa Civil. Por lo que el municipio tapió los accesos con muros de concreto e inició un nuevo proceso administrativo sancionador.