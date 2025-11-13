Vecinos de la Asociación Nueva Vida, en el distrito de Yura, capturaron la madrugada de este jueves a un presunto delincuente acusado de ingresar a robar en una vivienda. Según contaron los moradores, el sujeto fue sorprendido dentro de una casa tras romper una ventana para sustraer herramientas y objetos de valor.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas de hoy, cuando un vecino escuchó ruidos extraños y encontró al hombre dentro de su domicilio. Tras ser descubierto, el presunto ladrón intentó huir, pero fue seguido por los pobladores, quienes ya conocían sus movimientos porque habría participado en otros robos en la zona. Finalmente, fue intervenido cerca de las 03:30 horas y amarrado en un poste hasta la llegada de la Policía.

El sujeto, que vestía ropa camuflada y no portaba documentos, fue trasladado a la comisaría de Ciudad de Dios, donde se realizan las investigaciones correspondientes. Los vecinos solicitaron mayor seguridad policial, señalando que los robos en la asociación son frecuentes y que incluso cuentan con videos y huellas que relacionarían al detenido con otros casos.