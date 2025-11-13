Henry Rey Apaclla Ñaupari (35), el chófer de la camioneta particular que se estrelló contra el bus de la empresa de transportes Llamosas en el que fallecieron 37 personas al caer a un barranco en el distrito de Ocoña, Camaná, dijo que pestañó mientras conducía.

El conductor que resultó herido junto a otras 24 personas, todos pasajeros del bus, habría dicho a los policías que lo custodian que mientras manejaba por el serpentín de curvas hacia Chala, en Caravelí, cerró los ojos por un instante por el cansancio, produciéndose el mortal impacto.

Respecto al consumo de alcohol, dijo que había bebido un energizante para poder manejar. Henry Apaclla que estuvo internado en el auditorio del hospital de Camaná, fue dado de alta esta mañana y trasladado a la comisaría de Camaná, donde esperará la audiencia de detención judicial de siete días que ha solicitado la Fiscalia para realizar diligencias de investigación.

Sucede que la prueba cualitativa del chofer arrojó positivo para el consumo de licor, pero el examen cuantitativo que determina la cantidad de licor ingerido, arrojó que el chófer tenía 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre, menos del límite máximo permitido que es de 0.50 gramos por litro.

Sin embargo, la Fiscalía ha pedido que se le practique un examen retrospectivo para determinar la cantidad de alcohol que tenía al momento de que se produjo el choque, entre la medianoche del martes y la 1 de la madrugada de ayer, en el km 780 de la carretera a Panamericana Sur. La prueba cuantitativa se tomó varias horas después de ocurrido el mortal siniestro.

A las 3 de la tarde se llevará a cabo la audiencia de detención de Henry Apaclla que es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado en concurso ideal con el delito de lesiones culposas.