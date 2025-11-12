Efectivos de la Policía Nacional, bomberos y serenos recuperaron 36 cuerpos de los pasajeros del bus de la empresa de transporte interprovincial Llamosas, que cayó en un barranco de 200 metros en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa.

La penosa labor les tomó más de dos horas. Utilizaron la cuchilla de un cargador frontal para cruzar parte del río Ocoña hacia el otro extremo, realizaron dos viajes, el primero con 20 cadáveres y el segundo con los restantes.

El bus pertenece a la empresa Llamosas salió ayer en la noche de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la ciudad de Arequipa.

CONDUCTORES

La unidad de transporte chocó con una camioneta y cayó cerca a la medianoche a un barranco. El conductor del bus, Marco Ruelas, falleció en el lugar. En la empresa lo recuerdan como un buen conductor, con más de 25 años de experiencia.

“Es la primera vez que ocurre un accidente de esa magnitud en la empresa y no fue ocasionado por nosotros”, señalaron desde la empresa.

Mientras, el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, informó en conferencia de prensa que el conductor de la camioneta, identificado como Henry Bandi Rey Apaclla Ñaupari (35), se encuentra detenido con custodio policial en el hospital de Camaná.

“El dosaje etílico cualitativo dio como resultado positivo, la muestra de las pruebas están llegando a Arequipa y se sabrá el grado de alcohol en sangre del conductor”, señaló.

RECUPERAN CUERPOS - IMÁGENES

Usaron cargador frontal para retirar cuerpos. Foto: GEC./Pedro Torres.

En camión se llevaron los cuerpos a la morgue. Foto: GEC/Pedro Torres.

Camioneta de serenazgo apoyo en la recuperación de los cuerpos. Foto: GEC/Pedro Torres.

Vista Panorámica del lugar del accidente. Foto: GEC/Pedro Torres.

Con maquinaria recuperaron los cuerpos. Foto: GEC/Pedro Torres.