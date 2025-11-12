Familiares de las personas fallecidas en el trágico accidente del bus de la empresa de transportes Llomosas, que chocó con una camioneta y cayó a un barranco de aproximadamente 200 metros, continúan con la dolorosa tarea de identificar los cuerpos en la morgue de Camaná. El reconocimiento se realiza en grupos de cinco personas debido a la cantidad de víctimas que dejó el siniestro.

Entre los fallecidos figuran Alán Álvarez Rivas y su padre, Guillermo Álvarez Pérez. “Yo mismo los he visto y los cargué. Encontré a mi hermano Alán y a mi papá Guillermo, también a un vecino. Mi hermano era comerciante y mi papá lo ayudaba”, relató entre lágrimas un familiar que acudió desde Arequipa para realizar los trámites correspondientes.

Otra de las víctimas fue identificada como Elvira Quispe Huamán, de 36 años, quien deja en la orfandad a dos menores de 11 y 15 años. “Como cualquier cosa lo han recogido. Mi cuñada tiene dos hijos, somos de Juliaca, trabajamos de comerciantes. Queremos llevar el cuerpo para darle sepultura. Estamos sin comer desde la mañana”, contó una de sus parientes visiblemente afectada.

Asimismo, se confirmó el fallecimiento de Alan Valeriano, quien se dedicaba a la minería en el distrito de Chala y retornaba a la ciudad de Arequipa. “Él no solía viajar en esa empresa, solo lo hizo por necesidad”, señaló un familiar que aguardaba frente a la morgue a la espera de mayor información de las autoridades.

Entre las víctimas también se encuentra Marco Ruelas, conductor del bus accidentado. Su hermano, Nino Ruelas, lo recordó como un hombre trabajador y fundador de la empresa Llomosas. “Tenía más de 30 años en el transporte. Nos enteramos por Facebook. Él vivía en Arequipa y viajaba interdiario. Deja a su esposa y cuatro hijos, dos de ellos menores”, manifestó con profundo dolor.

Mientras tanto, amigos y conocidos continúan buscando a otras posibles víctimas que no aparecen en las listas oficiales. Uno de ellos es Rogelio Pucho, obrero de construcción, quien presuntamente viajaba en el bus. “Queremos confirmar si está entre los fallecidos, porque no figura entre los heridos”, expresó un amigo que recorría la morgue con la esperanza de obtener noticias.