Al menos 37 personas perdieron la vida y 25 resultaron heridas después de que un bus interprovincial cayera a un barranco en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa.

El bus pertenece a la empresa Llamosas y había salido de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la ciudad de Arequipa.

La unidad de transporte se despistó y cayó a un barranco cerca de la medianoche, tras chocar con una camioneta, en circunstancias que están siendo investigadas.

De acuerdo con RPP, fuentes policiales identificaron al chofer de la camioneta como Henry Apaclla Ñaupari de 35 años y afirman que dio positivo al dosaje etílico practicado.

El hombre se encuentra detenido en la Comisaría PNP de Ocoña mientras se llevan a cabo las investigaciones preliminares sobre el accidente.

El tránsito vehicular en este tramo de la Panamericana Sur ya fue restablecido tras el remolque de la camioneta involucrada en la tragedia.

Hermanitas de 10 meses y 4 años sobrevivieron a accidente en Ocoña

Hermanitas de 10 meses y 4 años de edad sobrevieron al accidente de tránsito donde un bus de la empresa de transporte interprovincial Llamosas chocó con una camioneta y luego cayó a un barranco de 200 metros, en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña de la provincia de Camaná.

El médico de turno en el área de emergencia del Hospital Apoyo Camaná señaló que las menores se encuentran estables, apenas unos rasguños. Viajaban del distrito de Chala, provincia de Caravelí, a la ciudad de Arequipa junto a la madre, que no se encuentra en la relación de heridos.

“Las menores de 10 meses y 4 años han sobrevivido, solo han tenido rasguños. Viajaban con la mamá, me informan que el padre está en camino al hospital”, informó el médico.

Según información de la Policía, el conductor de la camioneta con placa VCN-735 se encontraba en estado de ebriedad, de acuerdo con el dosaje etílico cualitativo realizado.

Efectivos de la Policía Nacional y bomberos de Camaná realizan las labores de recuperación de los cuerpos, utilizan un cargador frontal para trasladarlos a un lugar seguro para continuar con las diligencias. En los próximos minutos se identificarán a los fallecidos en el accidente.

Debido a la magnitud de los hechos y la cantidad de fallecidos, en la zona del accidente se encuentran los fiscales provinciales Luis Supo Ramos y Jorge Medina Chávez además del fiscal adjunto al provincial, Clisman Ala Gordillo.

Asimismo, se ha coordinado con la División Médico Legal de Arequipa para que personal de distintas áreas de trasladen hacia el lugar del accidente para que apoyen en las distintas diligencias. También se trabaja con personal especializado de la Policía para los peritajes que sean necesarios realizar.