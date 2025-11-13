Un aparatoso accidente se registró la mañana de este jueves, en la autopista Arequipa–La Joya, a la altura del sector de José Luis Bustamante y Rivero, en el distrito de Cerro Colorado, donde una mototaxi impactó contra un tráiler de carga pesada en plena vía, dejando dos heridos.

El conductor del vehículo menor, Luis Ángel Rojas, logró salvarse de morir tras agacharse justo antes de que la cabina se desplomara por el impacto. Mientras que en la mototaxi viajaba también como pasajera Giovana Ramírez Gutiérrez quien se llevó la peor parte al sufrir lesiones de gravedad, ya que no pudo reaccionar a tiempo y fue alcanzada por la estructura metálica.

Ambos fueron atendidos por personal de emergencia, Samu, Serenos y los propios vecinos que ayudaron a levantar el vehículo siniestrado. Los dos heridos fueron llevados al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde permanecen bajo observación médica.

El vehículo menor quedó completamente destrozado y fue llevado a la comisaría de Ciudad Municipal como parte de las investigaciones.