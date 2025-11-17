William Denos Callo (27), joven motociclista, perdió la vida este lunes 17 de noviembre, tras colisionar frontalmente con una combi del transporte público, al ingreso de la urbanización Cristo Rey, en el distrito de Paucarpata.

El accidente de tránsito ocurrió al promediar las 8 de la mañana, donde el joven motociclista chocó con la combi de la empresa AQP Masivo de placa B4O-959, conducido por Juan Mamani Huiracocha, según confirmó la Policía.

Según testigos, el motociclista se dirigía a su centro de trabajo y fue en el carril de bajada que habría invadido el carril contrario para evitar un vehículo estacionado de forma irregular. Sin embargo, debido a la poca visibilidad por la unidad y la curva, no logró percibir la combi que circulaba en sentido contrario, produciéndose en choque frontal.

La motocicleta de placa V2-1878 quedó totalmente destruida por el fuerte impacto. El conductor de la combi quedó retenido, mientras que el vehículo que habría estado estacionado, según vecinos, se retiró de lugar. “Las personas siempre dejan su carro estacionado en la curva, cada vez que pasamos, no hay visibilidad", dijo una vecina.

Familiares del joven, entre ellos su madre y hermanos, llegaron al lugar entre escenas de dolor. Indicaron que William deja en orfandad a una niña de 4 años.

Asimismo, relataron que, por la mañana, William compartió el desayuno con su madre antes de salir rumbo a una obra en el distrito de Miraflores. Contaron que, aunque solía movilizarse en su auto, esta vez decidió usar la motocicleta porque su vehículo estaba en el taller, sin imaginar que este traslado terminaría en tragedia.