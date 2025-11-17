El parque recreativo Cultural José María Arguedas, conocido como El Planetario de Sachaca, un mirador con potencial para ser punto turismo, se encuentra abandonado desde el 2022. Sumado a ello, el recinto ha sido blanco de constantes actos de vandalismo.

El pasado 31 de octubre, desconocidos quemaron butacas, fracturaron puertas, mamparas y destrozaron vidrios. Durante un recorrido, Correo pudo verificar la presencia de asientos arrancados, material quemado, y hasta restos fecales en algunos ambientes.

Aunque la infraestructura ofrece una vista privilegiada de la campiña arequipeña, hoy luce totalmente abandonada por las autoridades.

Cabe mencionar que la obra fue inaugurada en diciembre de 2022 por la gestión del exalcalde Emilio Díaz Pinto, pese a que aún quedaban pendientes para su recepción final.

Observatorio en el distrito de Sachaca está abandonada desde diciembre del 2022. Foto: GEC.

Al respecto, Augusto Riveros Chávez, gerente Municipal de Sachaca, informó que cuando entraron en esta nueva gestión, la obra estaba en proceso de recepción, y tras conformar una comisión, se revelaron varias observaciones.

“Los vidrios que debían tener cierto grosor, pero no cumplía y otras más que no se daban. Algo de 50 observaciones se detectaron”, indicó el funcionario. Ante este episodio, alegó que las posibles soluciones son la resolución del contrato con la empresa o que la misma subsane las deficiencias encontradas.