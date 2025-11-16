En el marco de un proyecto que tiene una inversión superior a los 12 millones de soles, el municipio de José Luis Bustamante y Rivero inauguró cinco obras viales para el beneficio de cientos de familias de cinco urbanizaciones

Las obras fueron entregadas en Los Cardenales I y II, Solar del Bosque, Alameda Dolores y Monterrico. Durante la inauguración, el alcalde Fredy Zegarra Black destacó que estos proyectos eran esperados desde hace varios años por los vecinos.

El proyecto integral incluye la construcción de 12,691.13 m² de adoquinado de alta resistencia; 8,148.25 m² de veredas con accesos vehiculares y rampas inclusivas; y 1,619.36 m² de bermas con sardineles y jardineras, que contribuyen a un entorno urbano más ordenado y estético.

También se instalaron sistemas de drenaje pluvial con 25 alcantarillas de acero y tuberías colectoras, así como la implementación de señalización horizontal y vertical.