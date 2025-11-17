La Contraloría identificó un perjuicio económico de S/ 1 480 560 en la Municipalidad Distrital de Uchumayo debido a graves deficiencias en el expediente técnico y en la ejecución de la obra de saneamiento ejecutado en el sector de Congata – II Etapa.

De acuerdo al Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 011-2025-2-1315-AC, se reveló presunta responsabilidad penal y administrativa de tres servidores de la anterior gestión municipal (2019-2022), por aprobar un adicional de obra sin la debida evaluación técnica.

La auditoría detalla que el cálculo hidráulico del expediente adicional era deficiente e inadecuado, lo que ocasionó que el sistema no alcanzara la presión mínima para el adecuado servicio de agua potable. Pese a esta advertencia, la entidad aprobó la liquidación final del proyecto.

Debido a estas irregularidades, la comuna efectuó pagos irregulares por S/ 1 433 633, monto consignado como perjuicio económico directo. Sumado a ello, S/ 30 667 por deficiencias en la construcción del reservorio de tanque elevado y S/ 16 260 por la inaplicación de penalidades contractuales.

OBRA

Cabe mencionar que el expediente técnico del proyecto fue aprobado el 3 de mayo de 2021 con un costo de S/ 3 694 240, y por un plazo de ejecución de 120 días calendario. Los trabajos iniciaron el 20 de diciembre de 2021 y debía terminar el 18 de abril de 2022.

Sin embargo, debido a suspensiones y ampliaciones de plazo, la obra terminó el 28 de octubre de 2022 y recepcionada el 21 de diciembre del mismo año.

Ante ello, el informe del Órgano de Control Institucional (OCI) del municipio de Uchumayo ya fue notificado al actual alcalde, recomendando que la Procuraduría inicie acciones penales contra los presuntos responsables.