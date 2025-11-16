Horas antes de la destitución de Federico Tong como presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), las redes sociales del ente adscrito al Ministerio de Educación informaban de una “promesa cumplida” con la adquisición de pistas de atletismo para el estadio de Huancayo y el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Arequipa.

Aunque este anuncio se recibió con algarabía, existen puntos que aún no se esclarecen; el primero de ellos, la adquisición del material, recordando que la promesa de mejorar la pista atlética del estadio de Huancayo se hizo en julio por parte del exfuncionario.

Dentro de los procesos de selección realizados por el IPD desde julio hasta el presente mes no figura proceso alguno sobre adquisición de materiales para la pista atlética, ni el servicio para la instalación del mismo, aunque la entidad publicó este anuncio junto a fotos del material a usarse para instalar las pistas atléticas.

El segundo punto sin ser aclarado recae en el CAR Arequipa , según informó el IPD antes de la salida de Tong, “se instalará la pista atlética con estándares internacionales, para la práctica del atletismo en sus diferentes modalidades”, sin embargo, para hacer ello realidad, se deberán hacer unas obras adicionales dentro del recinto deportivo.

ALTERNATIVA

Otras opciones para mejorar sus pistas de atletismo serían los estadios Melgar y Umacollo, no obstante, al igual que el CAR Arequipa, requerirán de obras y presupuestos adicionales para adecuar el espacio a un recinto que pueda albergar competencias oficiales de alto nivel.

DIFÍCIL

El estadio Umacollo no cuenta con las medidas respectivas para competencias de atletismo, mientras que el estadio Melgar tiene 6 carriles.