Adriel del Águila Córdova, de 15 años de edad, se consagró subcampeón nacional de salto largo en los Juegos Deportivos Escolares y Paradeportivos, evento deportivo que se realiza en La Videna, en Lima.

El atleta cursa el tercer grado del nivel secundario en el Colegio Ejército “Arequipa” y consiguió el subcampeonato en la categoría “C” varones, donde compitió con atletas de 16 y 17 años.

Adriel del Águila Córdova, subcampeón nacional de salto largo en los Juegos Deportivos Escolares y Paradeportivos 2025. Foto: Difusión.

Adriel del Águila Córdova con la bandera del Colegio del Ejército "Arequipa" como Campeón en la etapa regional. Foto: Difusión.

Cabe mencionar que Adriel Águila participó en el Campeonato Nacional Federado, categoría Infantil Sub-16, logrando coronarse como Campeón Nacional en salto largo.

Adriel del Águila Córdova, Campeón Nacional Infantil sub 16 Federado en salto largo. Foto: Difusión.

Además, el atleta arequipeño, previa a esta clasificación, ganó las pruebas de salto largo en las competencias a nivel distrital, nivel Ugel Sur, nivel regional y macrorregional.

Asimismo, el director de esta Emblemática Institución Educativa, coronel EP Humberto Ortíiz Blacido, felicitó al deportista por los logros obtenidos y a la profesora Mariela Jaén Urviola, quien tuvo a su cargo la preparación del atleta así como a los padres de familia por su responsabilidad y valioso apoyo para con su hijo.