El sexteto de la I.E. Escuela Ecológica Urbana quedó como único líder, tras conseguir su triunfo ante la I.E. María Auxiliadora por 2 sets a 0. Este resultado fue alcanzado en la segunda fecha de la “Copa Confraternidad” de vóley, en la categoría Sub-12.

Se trata de un evento deportivo que lleva adelante el área de educación física de la Institución Educativa María Auxiliadora con apoyo de la directora del plantel Hna. Sor Bersabeth Chávez Mancilla. Los partidos se juegan en las instalaciones que tiene el plantel educativo organizador, a cargo del profesor Orlando Fuentes y Juan Zúñiga.

PARTIDOS DISPUTADOS

La Escuela Ecológica obtuvo su segunda victoria consecutiva, con parciales de 25-11 y 25-15. En la primera fecha, el colegio venció 2 a 0, en los parciales de 15-19 y 25-18. Con este resultado, Ecológica Urbana suma 6 puntos en la tabla y avanza a paso firme en la competencia.

En otros resultados, la I.E. Doroteas en un partido muy disputado, donde los puntos fueron muy ajustados, derrotó por 2 sets a 1 a la I.E. Nuestra Señora de las Gracias, con parciales de 26-24; 23-25 y 15-13.

I.E. Doroteas pelea por el campeonato de vóley. Foto: Difusión.

Es así que después de Escuela Ecológica, sigue Señora de las Gracias con 4 unidades, Doroteas con 2, María Auxiliadora con 0.

FINAL

La última fecha será el martes 11 de noviembre. María Auxiliadora vs. Doroteas, y Ecológica vs. Sra. de las Gracias.