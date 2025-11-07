Este sábado, 8 de noviembre, se llevará a cabo la séptima edición del Misti Sky Race, donde los participantes se enfrentarán a un desafiante recorrido de 27 kilómetros que partirá de la zona de La represa de Aguada Blanca y terminará en las Lomas de Chiguata, tras ascender y descender al imponente volcán Misti.

Carlos Zárate, organizador del evento, destacó que la carrera cuenta con dos categorías. La primera, de 27 km , la cual está prevista para corredores experimentados en la categoría Sky Race, quienes tendrán la oportunidad de pasar por la cumbre del volcán Misti. Esta categoría contará con la participación de atletas de diversos países, incluidos Estados Unidos, Colombia, Francia y Chile, así como deportistas del Perú.

PARTIDA

Los competidores en la categoría Sky Race partirán de Arequipa a las 11:00 de la noche hacia La represa de Aguada Blanca en buses, y comenzarán su ascenso a la cumbre a las 3:00 de la madrugada, con la llegada prevista en las Lomas de Chiguata aproximadamente al mediodía. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el lugar de llegada.

A diferencia de la edición anterior, donde el ganador obtuvo un viaje a una competencia en Suiza, este año habrá un premio sorpresa de la embajada de Suiza en Perú.

La segunda categoría, Trail , consistirá en un recorrido de 10 km para aquellos que se inician en este tipo de pruebas. Los participantes comenzarán a las 8 de la mañana en las Lomas de Chiguata, cerca del cementerio de la Policía, dirigiéndose hacia el volcán Misti, aunque no será necesario alcanzar la cima, ya que regresarán a la zona de partida. Esta categoría tiene como objetivo fomentar la preparación y participación de los pobladores o familias.

Zárate resaltó que el Misti Sky Race se distingue por las variadas condiciones climáticas que los atletas deberán afrontar durante el recorrido en diferentes horarios del día, lo que añade un nivel adicional de desafío a esta competencia.

De esta forma, los participantes disfrutarán de una combinación de aventura, deporte y la belleza natural, el entorno del volcán.