Al menos seis jugadores en FBC Melgar tienen contrato hasta afines de noviembre del 2025 y su continuidad en el plantel estará en evaluación por parte del comando técnico del entrenador Juan Reynoso.

Ricardo Farro (arquero), Pier Barrios (defensa), Alec Deneumostier (defensa), Horacio Orzán (defensa), Lautaro Guzmán (mediocampista) y Bruno Portugal (delantero) son los futbolistas que terminan vínculo con la institución rojinegra.

La temporada 2025 terminó para Melgar y aun así los futbolistas han sido citados hoy a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) para entrenar, considerando que el contrato es hasta la última semana de noviembre.

El DT Reynoso aprovechará estos días para completar la evaluación, como anunció hace dos semanas. Se quedarán quienes hayan tenido un buen rendimiento en el año.

CON CONTRATO

Mientras, los arqueros con contrato vigente son Carlos Cáceda (2026), Jorge Cabezudo (2027) y Octavio Ramos (2027).

En la defensa, Matías Lazo (2028), Mathías Llontop (2026), Alejandro Ramos (2026), Leonel González (2027), Nelson Cabanillas (2027).

En el mediocampo Tomás Martínez (2026), Walter Tandazo con 44 partidos en el año (2026), Nicolás Quagliata (2026), Giancarlo García (2028) y Alexis Arias (2026).

Los delanteros con contrato son: Gregorio Rodríguez (2027), Bernardo Cuesta con 405 partidos con la camiseta rojinegra y 195 goles (2026), Percy Liza (2026), Jhonny Vidales (2026), Juan Muñoz (2027), Ryu Yabiku (2029), Cristian Bordacahar (2026), Jhamir D’Arrigo (2027) y Mariano Barreda (2026).