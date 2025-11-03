Con una delegación compuesta por 172 deportistas, Arequipa inicia hoy su participación en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDP) que se realiza en la ciudad de Lima y que congrega a más de 2 mil 100 estudiantes de todo el país.

La delegación mistiana participará en 10 de las 12 disciplinas deportivas en las cuatro categorías que se harán presentes en esta nueva edición de los JEDP que se realizarán del 3 al 7 de noviembre, y cuya inauguración se realizó el domingo por la mañana en el coliseo Eduardo Dibós.

Atletismo, Natación y Básquet son las tres disciplinas con mayor cantidad de deportistas arequipeños presentes, con 37 en cada una de ellas. Mientras que en atletismo y natación se participará en las categorías ‘A’ (10-12 años), ‘B’ (13 y 14 años) y ‘C’ (15-17 años), en básquet se competirá en las categorías ‘B’ y ‘C’.

En judo son 12 los escolares participantes, los mismos que tendrán opción de disputar las primeras medallas entre hoy y mañana en la Videna de San Luis, lo propio será solo para la categoría ‘B’ de atletismo y paraatletismo, que tiene a 5 arequipeños presentes.

En cuanto a deportes colectivos, Arequipa competirá en las disciplinas de fútbol, futsal y vóley, todos ellos por la categoría ‘B’. En tenis de mesa, serán 5 los arequipeños que competirán en ‘B’ y ‘C’.

Cabe señalar que los campeones de la categoría ‘B’, así como del paraatletismo, participarán en los Juegos Sudamericanos Escolares que se realizarán en Asunción (Paraguay) en la primera semana de diciembre.