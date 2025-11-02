El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Arequipa y la mano del profesor Adolfo Quispe continúan dando alegrías al atletismo peruano; José Ccoscco miembro del CAR Arequipa consiguió la medalla de plata en el Sudamericano U-20 que se realiza en Lima y de esta manera clasificó al mundial de la categoría.

El deportista, natural de la región Cusco, pero que entrena en Arequipa, se colgó la presea de plata en la prueba de 5 mil metros marcha, lo que le permitirá participar del Campeonato Mundial Juvenil U-20 a realizarse en Oregon, a realizarse en agosto del próximo año.

El marcador establecido por José Ccoscco fue de 20 minutos y 20.69 segundos, lo que también significó un nuevo récord nacional en la categoría. Esta fue la segunda medalla que el equipo peruano obtuvo en el primer día de la competencia, que inició el 31 de octubre y culminará hoy en el estadio atlético de la Villa Deportiva Nacional.

“Me siento muy feliz, muy alegre de haber conseguido la medalla de plata. Queríamos el oro, pero por las condiciones no se dio, vamos a seguir trabajando para ello”, fueron sus primeras palabras tras culminar su participación.

El deportista dedicó esta medalla a su familia en Cusco, así como a su entrenador Adolfo Quispe, destacando que el esfuerzo diario le permitió llegar a este momento.

Solo hace 4 semanas, Ccoscco consiguió la medalla de plata en la misma prueba en el Campeonato Panamericano U-20 realizado en Bógota, donde su tiempo fue de 21 minutos y 9.65 segundos.