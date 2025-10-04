La delegación de Arequipa volvió a demostrar su supremacía en el atletismo al conquistar 30 medallas y adjudicarse los trofeos generales en las categorías de damas y varones durante los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025.

Es así que Arequipa consiguió 12 preseas doradas, entre ellas las obtenidas por Brianna Suárez, campeona en salto alto (1 m 65 cm) y salto triple (9 m 48 cm); Micaela Villamarín primera en 400 metros damas; Enzo Tarazona, ganador en 400 m varones; y Giancarlo Bravo, oro en 800 m varones.

También destacaron Omar Herrera, campeón en salto triple varones con 11 m 95 c; Gary Chávez, ganador en salto con garrocha, con 3 m 20 c; Luciana Díaz, ganadora en impulsión de bala y lanzamiento de martillo.

Asimismo, Jazel Chicana, campeón en impulsión de bala varones con 12 m 09 c, Natyel Torrico (decatlón varones con 3871) y Charlotee Torres (Lanzamiento de disco damas).

Arequipeños y otros clubes en Juegos Deportivos Nacionales 2025. Foto: Difusión.

Arequipeño en Juegos Deportivos Nacionales 2025. Foto: Difusión.

Delegación de Arequipa en Juegos Deportivos Nacionales 2025. Foto: Difusión.

Arequipeño en Juegos Deportivos Nacionales 2025. Foto: Difusión.

Arequipeño en salto en Juegos Deportivos Nacionales 2025. Foto: Difusión.

Delegación arequipeña en atletismo en Juegos Deportivos Nacionales 2025. Foto: Difusión.

Arequipeña es líder en atletismo en Juegos Deportivos Nacionales 2025. Foto: Difusión.

Con este triunfo, Arequipa se mantiene en lo más alto del medallero general y reafirma su compromiso de seguir apostando por el deporte.

Entre otros medallistas; la arequipeña Treicy Huachaní quedó en tercer lugar en 400 metros damas; Sofía Medina como segundo lugar en Salto con garrocha damas e Illari en tercero; Charlotte Torres en impulsión de bala damas en tercero, Dany Rivas como segundo en impulsión de bala varones.

Este triunfo se dio con apoyo del Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social y la Subgerencia de Deportes, en coordinación con el IPD Arequipa.

Arequipeña en Juegos Deportivos Nacionales 2025. Foto: Difusión.

Delegación de Arequipa en Juegos Deportivos Nacionales 2025. Foto: Difusión.