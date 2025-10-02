Entre los 10 mejores. El corredor arequipeño José Manuel Quispe, integrante del CIVA Endurance Club, completó su última prueba del circuito mundial Merrell Skyrunner World Series, consiguiendo el puesto 8 en la Gorbeia Suizen, carrera que se desarrolló en el municipio Zeanuri, País Vasco, España, sumando importantes puntos para el ranking.

José Manuel, que estuvo liderando la primera mitad de la prueba, completó los 32 kilómetros en 3 horas, 10 minutos y 04 segundos. En una ruta que se mostró desafiante con cumbres técnicas y rápidas bajadas.

“Esta carrera me ha dejado un gran aprendizaje en cuanto a coordinaciones logísticas que se debe tener en la carrera. Pese al percance hemos logrado conseguir los puntos que me permiten ir por todo a la final de noviembre”, señaló el atleta arequipeño de 37 años.

Con este resultado, el corredor nacional se consolida en la tercera posición del ranking general del circuito Skyrunner World Series 2025 con 388 puntos y confirma su clasificación a la gran final a realizarse en España.

La Marató dels Dements, elegida como sede de la gran final del Skyrunner World Series 2025, se celebrará el próximo 08 de noviembre en la Sierra de Espadán, en la provincia de Castellón, España, con un recorrido de 42 kilómetros y con más de 3800 metros de desnivel positivo.

COMPETENCIAS EN EL 2025

2do lugar en Andes Mountain Skyrace (34k), Chile

3er lugar en Corendon Tahtali Run to Sky (27K), Turquía.

9no lugar en Monte Zerbion Skyrace (22k), Italia.

3er lugar en Ibarra Sky Race (22k), Ecuador.

1er lugar en Cordillera Blanca Sky Race (23K), Perú.

8avo lugar en Gorbeia Suizen (32K), España.

José Manuel tiene como objetivo superar el octavo puesto que consiguió en el ranking final del Merrell Skyrunner World Series 2024.

El CIVA Endurance Club suma esfuerzos para poder brindar los recursos necesarios a estos grandes atletas que son guiados por el head coach élite, Andrés Olivera, y así representar al Perú en las distintas competencias internacionales.