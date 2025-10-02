En judo, Arequipa brilló con un primer lugar en la categoría damas y un segundo lugar en la clasificación general de hombres y mujeres, en los Juegos Deportivos Nacionales 2025 que se desarrollan en Lima, esto luego de obtener cuatro medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

Delegación de judo de Arequipa, segundo lugar en la puntuación general. Foto: difusión.

Los judocas que se han convertido en referentes nacionales son: Cristel Cruz, Hilary Lam, Nicole Herrera y Lucas Saldarriaga (oro); Diego Faucheux y Milagros Arévalo (plata); y Brigitte Cruz, Emilio Obregón, Gianfranco Sulla y Dorian Salazar (bronce).

“Estoy muy contenta y feliz por la medalla obtenida, agradezco al Gobierno Regional por habernos traído, por darnos los buzos y también la estadía que es muy cómoda”, afirmó emocionada la medallista de oro, la judoca Nicol Herrera.

Judoca arequipeña en lo más alto del podio. Foto: difusión.

Cabe mencionar que desde el próximo 5 de octubre, Hilary Lam, Lucas Saldarriaga, Cristel Cruz y Valentino Valdivia participarán en el Mundial de Judo, llevando la bandera de Arequipa y del Perú a un escenario internacional.

En disciplinas colectivas, Arequipa mantiene paso firme: en fútbol, obtuvo una tercera victoria por 4-1 frente a Tumbes, asegurando el primer lugar en su grupo; en básquet, también sumamos una nueva victoria de 58-33 contra Tumbes; mientras que en vóley y tenis de mesa la delegación sigue avanzando con confianza.

Judocas de Arequipa con medallas y el trofeo. Foto: difusión.

Los logros también llegaron desde el atletismo, con medallas en pruebas de velocidad y resistencia: oro y bronce en 400 metros damas, oro en 400 metros varones, y preseas de plata y bronce en 100 metros damas y bronce en varones.