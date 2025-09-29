El Torneo Federación, etapa provincial, se acerca a su etapa definitoria. Este fin de semana se jugaron los partidos de vuelta, correspondientes a la III Fase.

En la Sub-13, CS Deportivo Fénix derrotó 1 a 0 a Die Mannschaft, FC Jotitas ganó por 3 a 0 a Deportivo Cantolao Bustamante y La Negrita FC venció en los penales 3 a 2 a FBC Melgar Junior.

En la Sub-15, Strangers derrotó 2 a 0 al Atlético Cayma, EF Apocalipsis venció 1 a 0 a FBC Melgar Junior y Huracán Verdolaga igualó 2 a 2 con FBC Melgar (Hunter). En la Sub-17, ACARSUR venció 2 a 1 a EF Apocalipsis, Lord Byron ganó 4 a 0 a El Automático y Strangers derrotó 4 a 2 al FBC Aurora.

EF Apocalipsis ganó 1 a 0 en la Sub-15. Foto: GEC.

ÉLITE

En el Torneo Élite, la suerte fue diferente para las divisiones menores de FBC Melgar, en la Sub-15 goleó por 4 a 0 al EGB, en la Sub-13 superó por 5 a 0 al Deport Center y en la Sub-17 igualó 1 a 1 con EGB, sin embargo, en la ida ganó por 6 a 0.

En otros resultados, Elías Aguirre de Mollendo avanza a la final tras bereber 4 a 0 al Deport Center en la Sub-15; por la Sub-13, EFD Percy Manchego venció 2 a 0 al Atlético Universidad AQP; por la Sub-17, Deport Center selló su pase al igualar 1 a 1 con EFD Percy Manchego.