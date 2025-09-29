Neri Mamani Quispe, deportista cusqueña, consiguió la medalla de oro para Perú en el Campeonato Mundial de Para Atletismo, luego de marcar 4 minutos, 59 segundos y 93 centésimas en la prueba de los 1,500 metros T11.

La joven deportista, con discapacidad visual, estuvo acompañada de su competition partener Aldo Cusi, realizando una gran carrera para lograr este resultado histórico, en la competencia que se realizó en Nueva Delhi, capital de la India.

“Estamos orgullosos de esta medalla histórica. La primera en para el Perú en el Mundial. Este logro demuestra el gran trabajo de la ANNPPerú y el coraje, talento y lucha de nuestros paradeportistas”, señaló el presidente del IPD, Federico Tong.

Además, un representante del Perú Paralímpico, expresó el orgullo por Neri Mamani, quien se convirtió en un hito histórico.

Así también, la medalla de plata fue para la keniata Nancy Chelangat Koech y la de bronce a la polaca Joanna Mazur-Dziedzic.

Asimismo, los paralímpicos Melissa Baldera (Tokio 2020), Neri Mamani (París 2024) y Rosbil Guillén (Tokio + Paris), junto al lanzador Kenny Pacheco y al velocista Jesús Castillo, pertenecen a la selección peruana en el Mundial de Para Atletismo.