El FBC Melgar empató 1-1 con Comerciantes Unidos, partido que se jugó en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, Cajamarca, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Cuesta anotó el primer gol del encuentro al minuto 51. El capitán de Melgar aprovechó un error de la defensa de Comerciantes para vencer las redes del arquero Álvaro Villete.

Es el segundo gol de Cuesta en la temporada 2025 y en su cuenta personal 193 anotaciones con la camiseta de Melgar, siendo el máximo anotador en la era profesional y a cuatro goles de alcanzar a Eduardo “Patato” Márquez.

El equipo de Juan Reynoso mostró nuevamente mejoría en las líneas, con dominio en el mediosector. El estratega realizó cambios en el once inicial, en especial, en la defensa con la inclusión de Leonel González, pegado a la banda izquierda. Además, el regreso de Pier Barrios como central junto a Alec Deneumostier y Matias Lazo por la banda derecha.

Sin embargo, cuando el encuentro finalizaba apareció Matías Sen (91′) para decretar el empate y al menos sumar un punto en el Clausura y el acumulado.

Con este resultado, Melgar sumó 14 puntos en el Torneo Clausura en el casillero 7 y en el acumulado 45 unidades en la sexta ubicación. Mientras, Comerciantes Unidos llegó a 12 puntos y en el acumulado 23 unidades, saliendo por el momento de la zona de descenso.