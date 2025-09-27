Los “Churres” no pudieron lograr puntos ante el ADT y se tuvo que resignar a venirse con las manos vacías de la ciudad de Tarma, al caer derrotado por la mínima diferencia en el partido por la décima primera fecha del Torneo Clausura y sigue estancado en el sexto lugar de la tabla acumulada.

El conjunto tarmeño hizo respetar la casa, y aprovechó la velocidad de sus delanteros para tratar de hacer daño a los sullaneros, pero solo lo conseguiría en el segundo tiempo, cuando a los 85 minutos apareció Jhair Soto luego de un córner, sacó un cabezazo en el área para vencer a Diego Melián.

GOL AGÓNICO

Alianza Atlético trató de reaccionar y fue a buscar la igualdad para rescatar un punto, pero finalmente la victoria fue para el cuadro tarmeño, que subió al quinto lugar con 16 puntos en el Torneo Clausura, mientras en el acumulado ya está octavo con 40 puntos y en zona de clasificación.

Los “Churres“ del técnico Gerardo Ameli, le jugó de igual a igual a los tarmeños, nunca bajó los brazos, pero les faltó mayor ofensiva y puntería en los remates para conseguir los goles.