El Torneo Clausura sigue su curso. Hoy, en la fecha 11, los equipos piuranos buscarán los triunfos que los sigan manteniendo con la esperanza de lograr un cupo a una copa internacional.

Atlético Grau, dirigido por el técnico Ángel Comizzo (quien fue expulsado en el partido ante Sport Boys), enfrenta de local a Sport Huancayo, hoy a las 3:30 p.m. en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

Cabe señalar que los albos empataron en la fecha anterior ante Sport Boys, a un gol por bando, punto conseguido que lo ubica en el casillero 11, con 11 puntos en el Clausura, mientras que en el acumulado se ha estancado en el puesto 12, ahora con 33 puntos.

Al frente tendrá a un duro rival, como Sport Huancayo, que viene de golear por 5-2 a Cienciano en su localía y se encuentra en el puesto noveno, con 12 puntos (Clausura), y en el casillero octavo con 42 puntos en la tabla acumulada.

LOS CHURRES

los “Churres“. Mientras tanto, hoy en el estadio Estadio Unión Tarma, a la 1:15 p.m., los dirigidos por el entrenador argentino Gerardo Ameli salen a ganarle al ADT, pensando en un triunfo que los mantenga en zona de clasificación.

Alianza Atlético viene de ganar de local 3-0 a Ayacucho FC. habiendo subido al puesto 13, con 10 puntos, y sigue sexto con 44 puntos en el acumulado en zona clasificatoria. Su rival ganó al Cusco FC., 2-0 jugando en la ciudad imperial y está en el casillero 7, con 13 puntos, y en el acumulado 9no. con 37 unidades.