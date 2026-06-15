El Puente Comuneros I, una de las principales infraestructuras que unen las provincias de Chupaca y Huancayo a través de los distritos de Huamancaca Chico y Chilca, respectivamente, estaría sin mantenimiento desde su inauguración que fue el año 2019.

Exigencia

El presidente del Frente de Defensa de Chilca, Belisario Mendoza, aseguró que desde el año 2023, viene solicitando al Gobierno Regional de Junín, el mantenimiento y reposición de pernos que fueron sustraídos de esta infraestructura.

“El puente está sintiendo los efectos de la falta de componentes. El 13 de febrero de este año, se reitera todas las deficiencias de lo que identificamos en el puente”, expresó nuevamente el dirigente.

En la Carta N° 002-2026-PCG-MVTMB-RCHMTO se detalló que son 19 componentes deficientes identificados en la infraestructura, en la que figura la restauración del alumbrado a través del panel solar, reposición del desempernado de 32 piezas, enrocado del pilote de la margen derecha, mantenimiento de la capa asfáltica, mantenimiento del sistema de cunetaje y drenaje pluvial, repintado integral de las barandas, implementación de la red de seguridad contra suicidios, instalación del sistema de cámaras de video vigilancia, reparación del sistema de alumbrado intermitente.

“En temporada de lluvia colapsa el sistema de drenaje y no se puede pasar. Ninguno de los componentes fueron levantados hasta la fecha a pesar que lo venimos solicitando desde el año 2023 y debió haberse hecho el año 2025, según el compromiso del mismo gerente de aquel entonces, Roy Gonzales”, acotó Mendoza.

Ante la desidia de las autoridades regionales, que están a cargo del mantenimiento de este tipo de infraestructura, el dirigente vecinal, aseguró que esta vez presentará una denuncia por omisión de funciones en contra del gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas.

“Si en esta oportunidad, ya que se hace el cierre de brechas y financieramente no se tendrá más compromisos presupuestales, el gobernador estaría incurriendo en inconducta funcional y pedimos la intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios”, finalizó.