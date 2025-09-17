Un punto de oro se trae Alianza Atlético de su visita al Estadio Alberto Gallardo al empatar sin goles con Sporting Cristal, por la novena fecha del Torneo Clausura, que fue dirigido por el árbitro Micke Palomino.

Con este resultado los “Churres” siguen conservando el 6to. puesto en la tabla acumulada, en zona de clasificación a un Torneo Internacional.

PAREJOS

Los “Rimenses” comenzaron dominando el partido, pero conforme fue transcurriendo el cotejo, los “Churres” se asentaron en el campo y estuvo a punto de salir airosos en este primer tiempo.

Sporting Cristal no encontró espacio de llegar con peligrosidad al arco de Diego Melián, el juego por los laterales no surtió efecto y se perdió en el protagonismo de Pretell, Yotún y Gonzáles, pero sin resultado positivo.

Por el lado de los sullaneros, un plantamiento muy inteligente de parte del técnico Gerardo Ameli, el equipo se posesionó del mediocampo, con arranques de contragolpe, por parte de Luis Olmedo, Agustín Graneros, Hernán Lupú y Guillermo Larios, que puso en aprietos a la defensa celeste.

El ataque fue mortífero en algunos momentos, y de ahí que a los 28 minutos Stefano Fernández, deja su potente tiro en el palo izquierdo del arquero Diego Enriquez que no quiso entrar. Cuando se jugaban 45+3 minutos Hernán Lupú,estuvo cerca de marcar, pero su tiro chocó en el parante.

EMPATE

Para el segundo parcial el técnico Paulo Autori salió con otra propuesta, más atrevido, pero los cambios de Pacheco y Gilmar Lora no le dio resultados, que se vio impedida de avanzar por el buen desempeño de la defensa albiceleste.

El técnico de los “Churres” también movió sus fichas haciendo ingresar a Rolando Díaz, Yimmy Pérez, Cristhian Vásquez, Fedérico Yllanes. A los 70 minutos Hernán Lupú metido en el área se la pierde solo ante Diego Enriquez y se pierde de aperturar el marcador.

Casi al finalizar Cristal pudo hacerse de los 3 puntos, a los 84´ primero Felipe Vizeu la estrella en el travesaño y luego Cristhian Benavente de cabeza revienta el balón en el travesaño.