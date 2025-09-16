No hay descanso en el Torneo Clausura y a pesar de haber jugado el sábado ante Juan Pablo II, ahora los “Churres” se enfrentarán mañana a Sporting Cristal, equipo que viene de caer en el Cusco, pero por su localía esperan conseguir un triunfo que lo mantengan en la lucha por el Clausura.

El partido se juega desde la una de la tarde en el Estadio Alberto Gallardo en Lima, ante un rival difícil, pero al cual ya le ganaron en el Torneo Apertura. Ambos vienen de perder en sus anteriores compromisos, los “Rimenses” 3-2 ante Cusco FC y Sullana ante Juan Pablo II, en un cotejo muy regular.

LOS “CHURRES”

Por su parte, el equipo de Alianza Atlético del técnico Gerardo Ameli saldrá por la recuperación, pues la consigna es ganar en todas las canchas con el objetivo de seguir peleando por estar entre los 8 primeros lugares.

El portero Diego Melián, luego del cotejo ante los “Cutervinos”, señaló que “ intentamos hacer un partido inteligente, pero las cosas no salieron como lo habíamos planificado, ellos fueron prácticos, vinieron a hacer su partido y nos tocó perder“ .

Más adelante, acotó que “ ahora hay que cambiar el chip porque el miércoles tenemos otro partido importante al cual saldremos por la recuperación ”.

Por su parte los jugadores rimenses, Christofer Gonzáles e Irven Ávila fueron enfáticos en señalar que ante su próximo rival, jugando de local, saldrán a cambiar la historia y seguir peleando arriba.