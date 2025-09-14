Cada fecha que pasa, el cuadro de Alianza Atlético deja sinsabores a su hinchada. Ayer no fue la excepción, pues dejó escapar tres puntos jugando en casa ante Juan Pablo II.

Hace rato ha perdido la brújula y no puede lograr triunfos consecutivos, como lo hacía en el Torneo Apertura, y ayer sucumbió por 1-0 ante los “Cutervinos“ en el Estadio Campeones del 36 por la octava fecha del Torneo Clausura que fue dirigido por el árbitro Kevin Ortega.

SORPRESA

En los primeros minutos del inicio del cotejo, se vio a un Juan Pablo II muy ordenado, que le impidió hacer su juego a los “Churres”, ya que aprovechaban los contragolpes por los espacios que dejaba el equipo local.

Así llegaría la primera llegada al arco de Diego Melián por parte de Cristhian Tizón, quien convierte el tanto, pero el árbitro lo anula por posición adelantada. Pero a los 23 minutos, Juan Pablo II consigue abrir el marcador por intermedio de Emiliano Villar de potente disparo, tras pase de Nahuel Rodríguez.

Al ataque del equipo local le faltó mayor contundencia, hubo dominio del balón pero sin lograr anotar, los que más remataron al arco de Matías Vega, fueron Agustín Graneros, Luis Olmedo y Frank Ysique.

SIN RUMBO

El segundo parcial fue un calco del primero, con los “cutervinos” defendiendo en su área y despejando con todo, y por otro lado contraatacando y llevando peligro el arco de los sullaneros, que algunas veces tuvieron que apelar a los fouls para contenerlos.

En el cuadro local, ni los cambios le dieron resultado, pues no lograron empatar el marcador. Más aún cuando a los 77 minutos se quedaría con un hombre menos, por expulsión del defensor Erick Perleche.

Con este resultado, los “Churres” caen al puesto 16 con 6 puntos en el Tabla del Clausura, aunque en el Acumulado sigue en el sexto lugar, en zona de clasificación.