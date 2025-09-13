Luego de dos semanas de para por la participación de la selección peruana en las últimas fechas de las eliminatorias del mundial 2026, el equipo de Alianza Atlético quedó listo para enfrentar hoy a su similar de Juan Pablo II por la octava fecha del Clausura.

El cotejo se juega desde las 3:15 p.m. en el Estadio Campeones del 36, que se espera luzca un lleno total de aficionados para alentar al equipo “Churre” en su camino a conseguir la clasificación a una copa internacional.

Los “Churres” han reforzado su delantera con Franchesco Flores, un jugador bastante hábil y veloz, que espera hacer su debut el día de hoy.

CONFIANZA

El técnico Gerardo Ameli está confiado en un triunfo jugando en casa, pero además pidió el aliento de los sullaneros, “ a todos nuestros hinchas los llamo a asistir al estadio a alentar a su equipo, vamos por un triunfo, estamos en el camino correcto y cumpliendo los objetivos que nos hemos propuesto ”.

Asimismo, enfatizó que irán con toda su artillería, pues quieren demostrar que en casa son fuertes y quedarse con los tres puntos.