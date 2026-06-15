La posibilidad de una visita del papa León XIV al Perú ha comenzado a tomar forma a partir de información preliminar difundida por autoridades del Gobierno y representantes de la Iglesia Católica. Según información recogida por El Comercio, aún no existe una confirmación oficial del Vaticano, pero ya se manejan escenarios sobre fechas tentativas y ciudades que formarían parte de su agenda en el país.

De acuerdo con estas versiones, el pontífice tendría previsto arribar en noviembre y permanecer varios días en territorio peruano como parte de una gira regional. Las coordinaciones en curso apuntan a una visita con actividades tanto pastorales como protocolares en distintos puntos del país.

¿Qué ciudades visitaría el papa León XIV?

Entre los principales destinos que se evalúan figura Lima, que sería el punto de inicio de las actividades oficiales por su condición de capital del Estado y sede de instituciones eclesiásticas. En esta ciudad se concentrarían los encuentros con autoridades políticas y representantes de la Iglesia Católica.

Otra de las ciudades con alta probabilidad de inclusión es Chiclayo, donde el actual pontífice desarrolló una parte importante de su labor pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia universal. Este punto es considerado central dentro del posible recorrido debido a su vínculo previo con la población local.

El Callao también estaría incluído dentro de la agenda, como parte de las zonas metropolitanas que podrían albergar actividades masivas. Su cercanía con la capital permitiría complementar los actos principales del viaje.

En el norte del país, Pucallpa aparece como una opción vinculada a la región amazónica, con el objetivo de mantener presencia en comunidades alejadas. Esta parada estaría relacionada con el enfoque pastoral hacia la selva peruana.

Finalmente, Arequipa figura como una alternativa en el sur del país dentro de la planificación preliminar. Su eventual inclusión permitiría ampliar la cobertura territorial del recorrido papal.

Las autoridades consultadas han señalado que el itinerario aún se encuentra en evaluación y sujeto a la confirmación de la Santa Sede. La definición final dependerá de las coordinaciones diplomáticas y eclesiásticas en curso.

En ese contexto, el presidente José María Balcázar tiene previsto viajar al Vaticano para formalizar la invitación al pontífice y avanzar en los detalles de la eventual visita. El encuentro tiene como finalidad delimitar la agenda y las condiciones logísticas de su posible llegada al Perú.