Un fuerte accidente de tránsito registrado la tarde de ayer domingo, alrededor de las 13:05 horas, dejó a una madre y su menor hija heridas. El siniestro ocurrió en la avenida Sánchez Cerro con Raúl Matta.

El choque fue entre el auto de placa P1M-487, conducido por Carlos de la Cruz Reyes (60 años), y una motocicleta de placa 1155-LP, manejada por Ingrid G.G.Z (37 años), quien viajaba en compañía de la menor A.A.G.E. (12 años). Tras el fuerte impacto, ambas ocupantes del vehículo menor terminaron tendidas sobre el pavimento.

El personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre ayudó a las dos víctimas siendo evacuadas en una unidad de la entidad a una clínica en Piura, donde quedaron internadas.

Cabe señalar que, el conductor del auto quedó detenido en la dependencia policial para las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades que provocaron el siniestro.