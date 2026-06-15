Llegó a Arequipa el Hospital Ocular Volador de Orbis, una aeronave especialmente adaptada para estos servicios y que servirá para desarrollar entrenamientos médicos, quirúrgicos y especializados junto a profesionales locales.

Arribó ayer al aeropuerto Rodríguez Ballón en la ciudad y cuenta con un equipo de 14 especialistas oftalmológicos (7 peruanos, 5 mexicanos y 2 norteamericanos) entre otros profesionales que darán servicios conociendo que la salud visual sigue siendo una agenda pendiente.

TRABAJO EN AREQUIPA

Durante su permanencia trabajarán en la formación basada en simulación, formación práctica en cirugía y atención al paciente, y talleres prácticos sobre diversos temas en el hospital asociado y a bordo del avión.

Se centrarán en subespecialidades oftalmológicas clave, como cataratas, glaucoma, oculoplástica y retina médica, así como en anestesiología, enfermería e ingeniería biomédica.

El avión hospital está equipado con moderna tecnología, incluyendo salas de operaciones de última generación, ambientes para la enseñanza y un centro de tratamiento láser, permitiendo combinar la atención médica especializada con la formación académica de los profesionales de la salud.

Esta importante iniciativa es resultado del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Arequipa.