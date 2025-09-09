Franchesco Flores, volante ofensivo que defendió últimamente a Deportivo Binacional, se suma como refuerzo al conjunto de Alianza Atlético de Sullana para desplegar su talento y velocidad por la banda derecha, en bien del equipo que dirige el técnico argentino Gerardo Ameli.

Flores es un ex seleccionado nacional de la categoría Sub 13, llega para defender con garra y corazón la piel del Vendaval del Norte, que pugna por llegar a una copa internacional.

PUEDES VER: Liga 1: Los “Churres” suman un nuevo defensa para el Clausura

LA EXPERIENCIA

Cabe indicar que este jugador se inició en la reserva de la Sub 20 de Universitario de Deportes, luego hizo su paso por los equipos de Willy Serrato, César Vallejo, UTC de Cajamarca, Universidad San Martín y finalmente en el Deportivo Binacional. Gracias a la reapertura del Libro de Pases, al haber descendido de categoría su club pudo llegar al equipo sullanero.

Cabe señalar que junto al defensa central Juan Quiñones se suman al Vendaval por lo que resta de la temporada, y esperan responder a las expectativas que dejaron en la junta directiva y el comando técnico.

MIRA ESTO: Copa Perú: El “Rey de Copas” es el campeón Departamental en Piura

ENTRENAMIENTO

Mientras tanto, los “Churres” siguen con los entrenamientos en la villa deportiva en Sullana, con paso firme y teniendo en la mira su próximo compromiso que sostendrán con el equipo de Juan Pablo II, por la octava fecha del Torneo Clausura, a jugarse este sábado 13 a partir de las tres de la tarde en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

El plantel de Gerardo Ameli sostuvo últimamente un cotejo amistoso ante la escuadra de Atlético Torino de Talara, que se prepara para debutar en la fase de grupos de la etapa nacional de la Copa Perú. Obtuvieron un triunfo rotundo de 7-0 y despejaron dudas en cuanto a la alineación para el próximo cotejo.