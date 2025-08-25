Con goles convertidos por “Chiquito” Flores y Jeremy Chirinos, Atlético Torino derrotó por 2 goles al conjunto de FC. Jibaja Che y se clasificó como Campeón Departamental de la Copa Perú y por ende irá a la etapa final como Piura 1, mientras el perderdor ocupa el cupo como Piura 2 en esta etapa.

Los bravos guerreros del “Rey de Copas” lo lograron y con este triunfo demostraron ser los mejores del departamento de Piura en el 2025, alcanzando el máximo galardón a base de esfuerzo, entrega y mucha garra, que fue reconocido por la dirigencia, comando técnico y su fiel hinchada que los acompañó y alentó en cada partido.

Por el repechaje final de la etapa Departamental de Piura, Estudiantes FC de Chancay se impuso 3-0 al Defensor Belis de Pueblo Nuevo de Colán, con goles de Carlos Anastacio, Cristhian Valverde y Ronaldo Ramos, y logró el tercer y último cupo de clasificación a la Etapa Nacional de la Copa Perú representando a la Región Piura.

ACCIDENTE

Más de seis hinchas del Atlético Torino se salvaron de morir, luego que la combi en que se trasladaban se despistó y dio vueltas de campana en la provincia de Talara.

El accidente se registró la tarde de ayer, a la altura de Enace, donde se le reventó una de las llantas del vehículo de placa ATD-741 e hizo que se despiste. Afortunadamente los hinchas que resultaron solo con heridas y fueron trasladados al nosocomio. Sucedió luego que regresaban de la ciudad de Sullana, donde Torino se coronó campeón de la etapa departamental de la Copa Perú al vencer 2-0 al Jibaja Che.