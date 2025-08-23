La gran final de la Copa Perú en Piura se jugará este domingo para definir al Campeón Departamental, donde se enfrentar dos poderosos equipos: FC Jibaja Che (ganador de la serie “A”) y Atlético Torino de Talara de la Serie “B”, a jugarse este domingo, a partir de la 1:00 p.m., en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

Cabe señalar que, al quedar primeros en sus series, ambos están clasificados a la etapa Nacional que se iniciará el 13 de septiembre en dos grupos Norte y Sur y con 64 equipos.

Será un partido de gran voltaje donde el histórico Rey de Copas, quiere volver a la cima con el aliento de toda su hinchada, frente a la revelación del torneo Jibaja Che de Huancabamba, que sueña con hacer historia y llevar la gloria a su pueblo.

PUEDES VER: Copa Perú: Equipo Jibaja gana 1-0 a Deportivo Belis y clasifica a etapa nacional

POR EL TERCER CUPO

La Comisión de Justicia de la Liga Departamental de Fútbol de Piura sacó de carrera al club Liberal de La Peña de la etapa Departamental, acabando con el sueño de dirigentes e hinchas, dándole la clasificación a Estudiantes de Chancay, que había perdido en la cancha.

De esta manera, Estudiantes de Chancay quedó segundo en la serie “B” y ahora tendrá que medirse con Deportivo Belis (segundo de la “A”), para ver quién llega a ocupar el tercer cupo en la etapa nacional en partido a disputarse este domingo en el Estadio de Cura Mori a las 3:30 p.m.

Deportivo Belis de Paita jugará con la fuerza y garra que la caracteriza, dispuesto a dejar hasta el último aliento para poner a Paita en la gloria nacional.

Para ambos partidos, en caso de terminar los 90 minutos reglamentarios empatados, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 x 15. De persistir la igualdad, se irán a la tanda de penales hasta definir a un ganador.