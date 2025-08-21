Huancabamba y todo el Alto Piura celebra la victoria del equipo de Jibaja Che ante Deportivo Belis, pues así logra ingresar en el cupo a la etapa nacional de la Copa Perú, al ganar la serie “A”, junto a Atlético Torino que fue el primer clasificado.

Jibaja Che. hizo historia al ganar 1-0 con gol de Ronaldo Miranda al minuto 10, y participará por primera vez en la vida de este club, en la competencia más importante del fútbol amateur del país.

Cabe señalar que tanto Jibaja Che como Atlético Torino jugarán este domingo por el título Departamental de la Copa Perú a jugarse en el Estadio Campeones del 36. El tercer equipo en el nacional (la región Piura tendrá tres cupos) saldrá este domingo del partido que sostendrán entre Deportivo Belis y Liberal de La Peña.

RECIBE SALUDOS

Desde San Miguel de El Faique, el Club Deportivo Juventud Cautivo de esta misma misma provincia y que milita en la Liga 3, felicitó a sus hermanos de F.C. Jibaja Che por su histórica clasificación a la Etapa Nacional de la Copa Perú.