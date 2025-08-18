Sorpresa en la Copa Perú. Deportivo Belis jugando a domicilio derrotó por 4-3 a Unión Deportiva Parachiche, en el estadio de Vice y, de esta manera, aseguró el primer lugar junto a Jibaja FC. de Huancabamba (12 puntos) y tendrán que jugar un partido extra para definir al campeón de la serie “A”.

Este partido se juega este miércoles a las 3:30 p.m. en el estadio de Cura Mori, para definir la ubicación. El que gane quedará primero del grupo “A” y clasificado en forma directa a la etapa nacional y jugará contra Atlético Torino por el título departamental, el domingo 24 en el Estadio Campeones del 36.

El que pierda jugará ese mismo día con Liberal de la Peña, por el tercer cupo que lo clasifique a la etapa nacional.

EL REY DE COPAS

Atlético Torino de Talara derrotó ayer a Racing FC. por 1-0 y sacó lustre a la clasificación a la etapa nacional de la Copa Perú, al sumar 14 puntos y terminar invicto en el grupo B de la fase 3 de la etapa departamental y va con ansias de lograr llegar a las finalísima de la Copa Perú y su ascenso a la Liga 2.

En una tarde en la que no se esforzó mucho, ganó con gol de Kevin Alcalde, que anotó a los 13 minutos de la segunda mitad, en el encuentro que disputó en el estadio Fernando Arámbulo Santín de Tambogrande.

En el otro cotejo, Liberal de La Peña al derrotar 2-0 a Estudiantes de Chancay sumó 10 puntos y quedó como segundo mejor ubicado.

AL NACIONAL

Cabe destacar que la etapa nacional se jugará del 7 de septiembre al 9 de noviembre en seis fases eliminatorias. En los 32 avos: los 64 equipos jugarán en eliminación simple en partido de ida y vuelta, quedando 32 equipos que disputarán la fase 2, en partido de ida de vuelta.

Los ganadores disputarán los 16 avos en la fase 3, para quedar 8 equipos en los octavos de final jugando entre sí y los ganadores pasan a los cuartos de final o semifinales se jugarán en cancha neutral en Lima en dos fechas, cuyos ganadores pasarán a la Finalísima y los perdedores lucharán por el tercer y cuarto lugar.