El Burger Fest regresará en su novena edición este 23 de mayo de 2026 en el Centro Cultural Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos, consolidándose como uno de los principales eventos gastronómicos de la ciudad.

El festival reunirá a más de 30 hamburgueserías locales, nacionales e internacionales, en una jornada que combinará oferta culinaria, música en vivo y actividades dirigidas al público.

Participación de hamburgueserías nacionales e internacionales

El evento contará con la presencia de diversas propuestas gastronómicas provenientes de distintas regiones del país y del extranjero.

Entre las hamburgueserías participantes figuran:

Big Boy

Boycott

Burger Boy

Papachos

Festín

Mad Burger

También se suman propuestas regionales como:

La Mera (Tarapoto)

Fat Guys (Arequipa)

Bule Burger (Chiclayo)

Chadri Burger (Piura)

A nivel internacional, participarán iniciativas provenientes de países como Argentina, Uruguay, Colombia y Suiza.

Música en vivo y actividades para el público

Además de la oferta gastronómica, el festival incluirá un programa musical con artistas nacionales e internacionales.

El line up contempla presentaciones de:

Buenos Vampiros (Argentina)

La Tigresa del Oriente

Barrio Calavera

Difonia

6 Voltios

El evento también incorporará actividades como concursos de bandas, espacios interactivos y dinámicas dirigidas al público asistente.

Competencia y experiencias complementarias

Como en ediciones anteriores, el Burger Fest incluirá una competencia gastronómica en la que un jurado especializado elegirá a la mejor hamburguesería del evento.

Asimismo, se han programado actividades complementarias como clases gastronómicas y una carrera 5K que culminará en el recinto del festival.

Venta de entradas

Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Los organizadores informaron que los precios incluyen una preventa con descuento y una tarifa general para el público.