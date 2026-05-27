Un total de 600 toneladas de papa nativa serán ofertadas por los productores de la cooperativa agraria Sierra Central, integrada por agricultores de Huancayo, Concepción y Jauja.

Lino Sanabria Espíritu, representante de los 306 productores asociados, explicó que este año enfrentan dificultades para comercializar su producción debido a la reducción de compras por parte de la empresa Tiyapuy.

Según indicó, la empresa dedicada a la producción de snacks solo confirmó la adquisición de 60 toneladas, cantidad inferior a la esperada por los agricultores.

Ante esta situación, los productores buscan colocar sus variedades de papa en pollerías, ferias y otros mercados.

Papas nativas se venderán desde S/ 2 por kilo

Entre las variedades disponibles figuran huayro macho, cacho de toro y sumac sonco, reconocidas por sus colores morados y rojizos.

Los productores señalaron que estas papas se cultivan sin fertilizantes químicos y destacan por su contenido de fibra, hierro, fósforo y vitamina C.

El precio al por mayor será de S/ 2 por kilogramo.

Las papas nativas también serán ofrecidas durante la feria organizada en la plaza Huamanmarca los días 29, 30 y 31 de mayo por el Día Nacional e Internacional de la Papa.

Más de mil variedades conservadas por agricultores

Raúl Ccanto Retamozo, coordinador de la Asociación de Guardianes de la Papa Nativa del Perú, señaló que actualmente conservan 1,067 variedades de papa nativa.

Explicó que estos tubérculos no han pasado por procesos de mejoramiento genético y son cultivados sin agroquímicos ni fertilizantes que alteren su composición.

El dirigente recordó que en el Perú existen más de 4 mil variedades de papa.

Beneficios y advertencias sobre el consumo

Ccanto Retamozo indicó que las papas nativas pigmentadas contienen antocianinas y flavonoides, compuestos asociados a propiedades antioxidantes.

También sostuvo que las papas agroecológicas se diferencian de las comerciales porque no utilizan agroquímicos durante el cultivo.

Asimismo, precisó que las papas orgánicas requieren certificaciones específicas para su comercialización.