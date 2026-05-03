El Gobierno Regional La Libertad concretó un importante avance en infraestructura vial con la habilitación del nuevo puente Chuquillanqui, una obra que garantiza la integración del ande liberteño. Este logro asegura la conectividad permanente entre Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión, beneficiando directamente a más de 50 mil ciudadanos.

La intervención responde a una necesidad histórica, debido a que la antigua estructura presentaba un notable deterioro tras más de seis décadas sin mantenimiento adecuado. Con la culminación de este nuevo puente, ubicado en el distrito de Lucma, se elimina el riesgo de aislamiento y se garantiza el tránsito seguro de personas, vehículos y mercancías, dinamizando así las actividades productivas de la zona.

Este proyecto, ejecutado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, evidencia una gestión orientada a resultados concretos. El gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero, destacó que la infraestructura ya superó satisfactoriamente la prueba de carga, asegurando su capacidad para soportar tránsito pesado superior a 60 toneladas. Con una longitud de 40.48 metros, el puente cumple con estándares técnicos que garantizan su durabilidad y eficiencia.

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