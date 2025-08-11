Atlético Torino está en la etapa nacional de la Copa Perú. Ayer en Sojo, ante un rival que dejó todo en la cancha, empató 2-2 frente a Liberal La Peña, score suficiente para que el equipo “Rey de Copas” selle el pase a la etapa nacional de la Copa Perú.

En el otro cotejo Estudiantes de Chancay gana 3-1 a Racing FC. y suma 7, todo puede suceder el próximo miércoles.

POR LA SERIE “A”

Por el grupo “A” en el Estadio Municipal de Vice, el local Unión Deportiva Parachique goleó 3-0 al equipo de Jibaja Ch. y suma 10 puntos, uno más que su rival de turno.

Todo se define el próximo miércoles, donde el conjunto de Belis FC. también tiene 9 puntos (al ganar si jugar ante Olimpia FC. que fue separado de la etapa departamental por la LDFP) y de ganar intentará llegar a la otra etapa. Nada esta dicho.